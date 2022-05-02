В Минусинском районе Красноярского края из-за пожара введён режим ЧС

Власти ввели режим ЧС в Минусинском районе Красноярского края, где природные пожары охватили площадь в 250 гектаров.

«Ситуация осложняют сильные порывы ветра. За несколько часов удалось снять угрозу нескольким населённым пунктам. Огонь​ распространился на площади 250​ га», — сообщили в региональной администрации.

В работах уже задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники, добавили там.

«В районе действия пожара наблюдается сильное задымление. Жителей сёл Знаменка и Лугавское предупреждают о возможной эвакуации», — сообщили в правительстве.​​

Ранее в Челябинской области сообщили, что с 30 апреля вводится противопожарный режим.