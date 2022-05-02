В Минусинском районе Красноярского края из-за пожара введён режим ЧС
- РИА Новости
«Ситуация осложняют сильные порывы ветра. За несколько часов удалось снять угрозу нескольким населённым пунктам. Огонь распространился на площади 250 га», — сообщили в региональной администрации.
В работах уже задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники, добавили там.
«В районе действия пожара наблюдается сильное задымление. Жителей сёл Знаменка и Лугавское предупреждают о возможной эвакуации», — сообщили в правительстве.
Ранее в Челябинской области сообщили, что с 30 апреля вводится противопожарный режим.