В Минусинском районе Красноярского края из-за пожара введён режим ЧС

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Власти ввели режим ЧС в Минусинском районе Красноярского края, где природные пожары охватили площадь в 250 гектаров.
В Минусинском районе Красноярского края из-за пожара введён режим ЧС
  • РИА Новости

«Ситуация осложняют сильные порывы ветра. За несколько часов удалось снять угрозу нескольким населённым пунктам. Огонь​ распространился на площади 250​ га», — сообщили в региональной администрации.

В работах уже задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники, добавили там.

«В районе действия пожара наблюдается сильное задымление. Жителей сёл Знаменка  и Лугавское предупреждают о возможной эвакуации», — сообщили в правительстве.​​

Ранее в Челябинской области сообщили, что с 30 апреля вводится противопожарный режим.

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