В Еврейской автономной области объявлен особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В документе также говорится о запрете разжигания открытого огня и проведения сельхозпалов.

Ранее kp.ru сообщало о введении противопожарного режима в Башкирии.