В Еврейской автономной области объявлен особый противопожарный режим

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В Еврейской автономной области объявлен особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.
В Еврейской автономной области объявлен особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 

В документе также говорится о запрете разжигания открытого огня и проведения сельхозпалов. 

Ранее kp.ru сообщало о введении противопожарного режима в Башкирии.

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