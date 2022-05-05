В Еврейской автономной области объявлен особый противопожарный режим
В Еврейской автономной области объявлен особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В документе также говорится о запрете разжигания открытого огня и проведения сельхозпалов.
Ранее kp.ru сообщало о введении противопожарного режима в Башкирии.
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