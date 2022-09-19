«Этот процесс уже не остановить»: российский учёный — о таянии ледников и повышении уровня Мирового океана

Глобальное потепление и таяние ледников грозит возможным затоплением таким крупным городским агломерациям, как Нью-Йорк и Гонконг. При этом процесс повышения уровня Мирового океана, вызванный ростом глобальных температур, необратим. Об этом в интервью RT рассказал доктор географических наук, профессор, академик РАН, декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов. По его словам, изменение климата на Земле главным образом спровоцировано деятельностью человека, что подтверждают многочисленные исследования.

— Учёные географического факультета МГУ обнаружили взаимосвязь между сокращением ледяного покрова в Баренцевом море и усилением ветрового волнения в регионе, которое, в свою очередь, стимулирует более активное перемешивание слоёв и нагревание толщи воды. Можно ли говорить о такой тенденции во всём Северном Ледовитом океане?

— Баренцево море практически полностью свободно ото льда, даже зимой, поэтому на нём часто возникают высокие волны. Его юго-западная часть не замерзает из-за проходящего в этом районе тёплого течения. В свою очередь, шторма приводят к разрушению берегов и наводнениям в береговой зоне.

Это явление наблюдается и в других морях на северо-западе РФ. В частности, в Карском, где летом в несколько раз сокращается площадь ледяного покрова и формируются штормовые волны. Берега Карского моря состоят из мёрзлых пород, которые из-за глобального потепления оттаивают, а волны их разрушают.

Масштаб разрушений зависит от размера акватории: чем водное пространство больше, тем волны могут быть выше. Для России это очень большая проблема. Когда берега Баренцева и Карского морей отступают и разрушаются, то приходится переносить метеостанции, перемещать порты и т. д.

Побережье Баренцева моря в окрестностях посёлка Лодейное в Мурманской области

РИА Новости

© Павел Львов

В отдельных районах решить проблему можно постройкой специальных сооружений из бетона или камня, которые меняют направление волн. Однако если весь природный берег рушится, тает, то этот процесс уже не остановить.

Кроме того, более тёплые воды, приходящие из Атлантики, распространяются в Баренцевом море на глубине более 100 м и за счёт глобального потепления интенсивнее перемешиваются с вышележащими холодными слоями, повышая их температуру.

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— Ледниковые периоды и циклы потепления были связаны с так называемыми циклами Миланковича — колебаниями достигающего Земли количества солнечного света и солнечной радиации. При этом нынешний цикл глобального потепления учёные связывают с антропогенным фактором. Что ещё может влиять на этот процесс?

— Межправительственная группа экспертов по изменениям климата, в которую входят тысячи лучших учёных со всего мира, каждые семь-восемь лет публикует отчёты о состоянии климатической системы.

В 2022 году они обнародовали документ, в котором говорится, что глобальная температура воздуха, если сравнивать со второй половиной XIX века, поднялась примерно на 1,1 °С, что связано именно с деятельностью человека. Изменения, вызванные исключительно природными процессами — вулканической и солнечной активностью, наклоном земной оси, — это лишь сотые доли градуса за столетие.

Если рассматривать статистику за последние 50—60 лет, то мы увидим, что температура повышалась вне зависимости от природных процессов: средняя температура на планете всё равно растёт быстрее, чем это происходило бы без участия человека. Это означает, что главную роль здесь играет всё же антропогенный фактор.

— Парижское соглашение по климату, подписанное в 2015 году, заменило другой аналогичный международный договор — Киотский протокол. Есть ли эффект от этих документов? Можно ли говорить, что глобальное потепление и повышение уровня Мирового океана — это необратимый процесс?

— Многие страны до 2022 года пытались перейти на возобновляемые источники энергии, но текущие геополитические события во многом затормозили этот процесс. Сейчас государства стали снова возвращаться к использованию угля, одного из самых грязных энергоносителей. При его сжигании выбрасывается чёрный углерод, засоряющий атмосферу.

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Впрочем, даже если выбросы парниковых газов уменьшатся, всё равно климатическая система будет меняться, этот процесс необратим. Океан накапливает огромные запасы тепловой энергии. Когда вода становится теплее, она занимает больший объём благодаря эффекту термического расширения. Поэтому уровень Мирового океана всё равно будет расти как минимум ещё 200—300 лет, поскольку нагревание медленно будет распространяться в его глубинные слои.

— Недавно обнаружилось, что так называемый ледник Судного дня, или ледник Туэйтса, тает вдвое быстрее, чем считалось раньше. Равномерно ли тают ледники и с какой скоростью это происходит?

— Процессы таяния ледников в Антарктиде или в центральной части Гренландии идут на глубинах в слое до нескольких километров. Там ледники больше напоминают слой жидкой воды, поэтому достоверно неизвестно, каковы масштаб и скорость их таяния.

Ледники в Гренландии, например, тают быстро, а в Антарктиде тенденции разные.

Если рассматривать индоокеанский сектор Антарктиды, то мы можем видеть, что там лёд нарастает. Это происходит из-за того, что скорость и объёмы выпадения осадков превышают темпы таяния.

Однако если сравнивать, то ледники в Гренландии тают быстрее, чем в Антарктиде. Соответственно, повышение уровня Мирового океана за счёт увеличения объёма растаявшей воды в большей степени определяется именно таянием островных льдов.

— Как таяние ледников влияет на климат? Например, как холодная пресная вода действует на морские течения, такие как Гольфстрим?

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— В океане есть течения на всех глубинах до самого дна. Места, где образуются глубинные воды (однородные воды, простирающиеся до глубин 3—4 км. — RT) и откуда они распространяются в другие районы — локальные, очень небольшие по площади. Одно из таких мест как раз находится возле Гренландии. Если, например, в этот район в результате таяния ледника попадает распреснённая вода, то перемешивание останавливается и глубинные воды не образуются. Аналогичная ситуация может быть и возле Антарктиды.

Глубинные воды важны тем, что если они сформировались на поверхности, опустились ко дну и уходят с глубинным течением, то на их место приходит поверхностная тёплая вода. Этот процесс напоминает непрерывную конвейерную ленту. Если глубинная вода не формируется возле Гренландии, например, и не уносится с севера на юг, то на её место не приходит с юга и та тёплая, которая её замещает.

Преимущество европейского климата в том, что тёплая вода поступает с Гольфстримом и Северо-Атлантическим течением, которые несут её на север в Норвежское море, а затем с Нордкапским течением к берегам России в Баренцево море. Над такими течениями формируются циклоны, которые с западными ветрами несут тепло. Поэтому зимы в Европе относительно тёплые.

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Если же ледники будут интенсивно таять, то вода станет более пресной, глубинные воды не будут формироваться и тёплые течения не будут уходить на север. Соответственно, и климат в Европе поменяется, циклоны приобретут другие траектории.

— По мнению ряда специалистов, повышение уровня Мирового океана может вызвать негативные последствия для прибрежных государств и островов, которые рискуют потерять часть территорий. Какие страны находятся в наибольшей опасности?

— Уровень Мирового океана за ХХ век увеличился на 18—20 см. Прогнозируется, что через 80 лет этот показатель дойдёт до 80 см или метра. Для каких-то мест такое повышение незначительно, а для других — опасно. Скорее, тут нужно отметить негативные последствия не только от повышения уровня Мирового океана, но и от увеличения частоты опасных явлений, в частности тайфунов, штормовых волн и нагонов в береговой зоне.

Меры для предотвращения негативных последствий и разрушений принимаются уже довольно давно. Например, в 1950-е годы в устье Темзы и в Голландии сооружены дамбы, чтобы не допускать наводнений. В районе Санкт-Петербурга установили ворота, закрывающиеся на время штормов, так как в России этот город наиболее подвержен наводнениям.

Под угрозой в США находятся Нью-Йорк, Майами, Новый Орлеан. В Китае — Гонконг. Вся территория Бангладеш также в опасности, так как в устье реки Ганг очень низменные места и их может накрыть большой нагон со стороны Индийского океана. Есть ещё маленькие острова в Тихом океане, где пока живут люди и, если острова будут затоплены, то жителей предполагают переселять, например, в Новую Зеландию.

Однако инженерные сооружения, которые могут справиться с этой проблемой, очень дорогие. Не все страны могут себе такое позволить, поэтому повсеместно защитить города от наступления воды не получится.

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— Какие климатические перемены ждут уже нынешнее поколение людей? Можно ли, к примеру, на основе данных предыдущего ледникового периода и текущих изменений спрогнозировать, что станет с природой, например, через 20—30 лет?

— Максимум последнего оледенения был 18 тыс. лет назад. С тех пор после таяния ледников уровень Мирового океана довольно быстро поднялся на 130 м.

Сейчас изменения не столь значительны, и происходят они более плавно. Мы ожидаем, что глобальная температура через 20—30 лет поднимется максимум на 1,5 °С, а уровень Мирового океана — ещё на 20 см.

Конечно, из-за климатических перемен, например, в Средиземноморье, Центральной Азии, южных областях России, скорее всего, будет засуха, а в северных районах климат станет более умеренным и пригодным для земледелия. Будут и переселения народов из одних регионов в другие. Но человечество всё равно в итоге приспособится к новым условиям, как это бывало прежде.