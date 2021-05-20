Климатолог рассказал, какие территории могут оказаться под водой из-за потепления

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Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин рассказал, какие территории могут оказаться под водой из-за потепления.
Климатолог рассказал, какие территории могут оказаться под водой из-за потепления
  • © РИА Новости

«Различные низменные территории, прежде всего Юго-Восточной Азии. Там сотни миллионов людей, которых это затронет. Самое печальное — это Бангладеш», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, часто в пример приводится Кирибати — государство, которое ещё меньше, чем Мальдивские острова, и оно может исчезнуть одним из первых.

Как считает Кокорин, проблема подъёма уровня мирового океана затронет человечество уже в следующем веке, если не принять сдерживающих мер.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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