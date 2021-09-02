Климатологи рассказали о вероятности более частых стихийных бедствий к концу XXI века

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Замдиректора Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семёнов заявил, что к концу XXI века частота стихийных бедствий в мире может вырасти в два раза.
Климатологи рассказали о вероятности более частых стихийных бедствий к концу XXI века
  • Reuters

«И уже очевидно, что жары будет больше», — сказал он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин выразил мнение, что когда глобальное потепление достигнет 2—2,5 градуса (а случиться это может ближе ко второй половине XXI века), то опасные метеорологические явления начнут происходить в два-три раза чаще.

«Если к концу XXI века глобальное потепление достигнет 4 градусов, то волны жары будут накрывать Землю не раз в 10 лет, а почти каждый год», — предупредил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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