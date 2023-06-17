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Сечин: к середине XXI века в Арктике может почти не остаться льда

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Планы развития Северного морского пути опираются на изменения климата, согласно исследованиям, лёд в Арктике почти исчезнет к середине XXI века, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин: к середине XXI века в Арктике может почти не остаться льда
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«Исследование, опубликованное в авторитетном научном издании Nature Communications, указывает, что к середине XXI века Арктика будет «практически» свободна ото льда до сентября», — приводит РИА Новости слова Сечина в ходе доклада «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

По его словам, это существенно расширяет навигационное окно для судоходства.

Он отметил, что таким образом планы по развитию Севморпути опираются на реальную динамику климата.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российское правительство намерено расширить поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия намерена в ближайшее время развивать арктическую морскую навигацию.

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