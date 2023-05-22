Мишустин: правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство намерено расширить поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне.

Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.

Как отметил Мишустин, расширение поддержки поручено президентом России Владимиром Путиным.

«Это в первую очередь относится к Арктической зоне, в непосредственной близости от ресурсной базы», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что Россия намерена в ближайшее время развивать арктическую морскую навигацию.