Мишустин: правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне
Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.
Как отметил Мишустин, расширение поддержки поручено президентом России Владимиром Путиным.
«Это в первую очередь относится к Арктической зоне, в непосредственной близости от ресурсной базы», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что Россия намерена в ближайшее время развивать арктическую морскую навигацию.