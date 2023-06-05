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FT: в Арктическом совете переживают, что Россия и КНР создадут свой арктический орган

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В Арктическом совете переживают, что Россия и Китай могут создать свой арктический орган, сообщает издание Financial Times.
FT: в Арктическом совете переживают, что Россия и КНР создадут свой арктический орган
  • РИА Новости

«Беспокоит, создадут ли Россия и Китай свой собственный Арктический совет», — заявил изданию неназванный высокопоставленный политик из государства, входящего в Арктический совет.

По данным газеты, страны Запада обеспокоены тем, что Россия и КНР могут предпринять попытку использовать напряжённость в Арктике для того, чтобы усилить своё влияние на регион.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российское правительство намерено расширить поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия намерена в ближайшее время развивать арктическую морскую навигацию.

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