FT: в Арктическом совете переживают, что Россия и КНР создадут свой арктический орган

В Арктическом совете переживают, что Россия и Китай могут создать свой арктический орган, сообщает издание Financial Times.

«Беспокоит, создадут ли Россия и Китай свой собственный Арктический совет», — заявил изданию неназванный высокопоставленный политик из государства, входящего в Арктический совет.

По данным газеты, страны Запада обеспокоены тем, что Россия и КНР могут предпринять попытку использовать напряжённость в Арктике для того, чтобы усилить своё влияние на регион.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российское правительство намерено расширить поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия намерена в ближайшее время развивать арктическую морскую навигацию.