Дипломат Корчунов заявил о повышении конфликтности в Арктике
- РИА Новости
Он отметил, что в последнее время к Арктике возросло внимание всего мирового сообщества.
«Геополитически регион тоже становится всё более такой важной площадкой. К сожалению, повышается конфликтность в регионе», — цитирует дипломата ТАСС.
Корчунов заявил, что Арктика становится доступнее из-за изменений климата и новых технологий. По мнению дипломата, для России в Арктике важной задачей является дальнейшее укрепление суверенитета.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российское правительство намерено расширить поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне.
Корчунов заявил, что Россия намерена в ближайшее время развивать арктическую морскую навигацию.