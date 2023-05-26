Дипломат Корчунов заявил о повышении конфликтности в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил о повышении конфликтности в Арктическом регионе.

Он отметил, что в последнее время к Арктике возросло внимание всего мирового сообщества.

«Геополитически регион тоже становится всё более такой важной площадкой. К сожалению, повышается конфликтность в регионе», — цитирует дипломата ТАСС.

Корчунов заявил, что Арктика становится доступнее из-за изменений климата и новых технологий. По мнению дипломата, для России в Арктике важной задачей является дальнейшее укрепление суверенитета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российское правительство намерено расширить поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне.

Корчунов заявил, что Россия намерена в ближайшее время развивать арктическую морскую навигацию.