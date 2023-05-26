Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дипломат Корчунов заявил о повышении конфликтности в Арктике

Короткая ссылка
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил о повышении конфликтности в Арктическом регионе.
Дипломат Корчунов заявил о повышении конфликтности в Арктике
  • РИА Новости

Он отметил, что в последнее время к Арктике возросло внимание всего мирового сообщества.

«Геополитически регион тоже становится всё более такой важной площадкой. К сожалению, повышается конфликтность в регионе», — цитирует дипломата ТАСС.

Корчунов заявил, что Арктика становится доступнее из-за изменений климата и новых технологий. По мнению дипломата, для России в Арктике важной задачей является дальнейшее укрепление суверенитета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российское правительство намерено расширить поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне.

Корчунов заявил, что Россия намерена в ближайшее время развивать арктическую морскую навигацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить