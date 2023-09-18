Минобороны: в учении ТОФ по защите Севморпути участвуют 10 тысяч военных

Тихоокеанский флот проводит тактическое учение «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути в Чукотском и Беринговом морях и на полуострове Чукотка.

В учении задействованы порядка 10 тыс. военных и более 50 единиц боевой техники.

В числе участвующей в манёврах техники — надводные корабли и суда обеспечения, а также подлодки, самолёты, вертолёты морской авиации.

Кроме того, в учениях задействованы колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Также стало известно, что ракеты «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» на учениях Тихоокеанского флота «Финвал-2023» успешно поразили цели на удалении сотен километров от точек пуска.