МО: ракеты «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» успешно поразили цели на учениях ТОФ

Ракеты «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» на учениях Тихоокеанского флота «Финвал-2023» успешно поразили цели на удалении сотен километров от точек пуска.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» проведёт ряд тренировок в Атлантике.