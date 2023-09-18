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МО: ракеты «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» успешно поразили цели на учениях ТОФ

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Ракеты «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» на учениях Тихоокеанского флота «Финвал-2023» успешно поразили цели на удалении сотен километров от точек пуска.
МО: ракеты «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» успешно поразили цели на учениях ТОФ
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщили в Минобороны.

«Стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» проведёт ряд тренировок в Атлантике.

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