МО: ракеты «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» успешно поразили цели на учениях ТОФ
- РИА Новости
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Об этом сообщили в Минобороны.
«Стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» проведёт ряд тренировок в Атлантике.