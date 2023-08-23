«Рост напряжённости и гонка вооружений»: США, Япония и Канада проводят военные учения рядом с Курильскими островами

Япония, США и Канада проводят совместные военные учения в северо-западной части Тихого океана. Об этом говорится в заявлении морских Сил самообороны Японии. Зона проведения манёвров охватывает район от восточного побережья Курильских островов до южной части японского острова Хонсю. В них задействованы японский эсминец Hyuga, эсминец США USS Benfold и канадские фрегаты Ottawa и Vancouver вместе с судном снабжения Asterix. Одновременно с этим США устроили учения с Австралией и Филиппинами в акватории Южно-Китайского моря, а также с Сеулом на территории Южной Кореи. По словам аналитиков, подобная военная активность Вашингтона нацелена на сдерживание России и Китая.

Япония, США и Канада проводят совместные учения с участием боевых кораблей в северо-западной части Тихого океана. Об этом заявили в морских Силах самообороны Японии.

В документе отмечается, что манёвры продлятся с 21 по 28 августа и будут проходить в районе от восточного побережья Курильских островов до южной части японского острова Хонсю. По данным телеканала NHK, военнослужащие Японии впервые организовали тренировки с боевыми кораблями у побережья Курильских островов.

В учениях задействованы японский эсминец Hyuga, эсминец США USS Benfold, а также канадские фрегаты Ottawa и Vancouver вместе с судном снабжения Asterix. Целью тренировок в Токио назвали улучшение тактических возможностей Японии и укрепление её сотрудничества с США и Канадой.

О проведении учений также сообщила Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS). В релизе ведомства говорится, что манёвры под названием Noble Chinook стали очередным этапом проводимых с мая этого года масштабных учений Global Exercise 23, руководство которыми осуществляет Индо-Тихоокеанское командование США.

Японские военные на учениях с США и Канадой

© Japan Maritime Self-Defense Force

Как отметил командующий оперативной группой TF-71 и эскадрой DESRON 15 капитан Уолтер Мэйнор, динамичные и сложные взаимодействия на море в ходе Noble Chinook позволяют флотам трёх стран поддерживать и улучшать оперативную совместимость.

«Подобные операции продолжают укреплять нашу уверенность в том, что мы должны защищать свободный и отрытый Индо-Тихоокеанский регион вместе, в качестве тесно интегрированных многонациональных сил», — заявил военный.

В свою очередь, командир японского корабля Hyuga капитан Окисигэ Хироки утверждает, что подобные учения помогают Токио и его союзникам отстаивать международный порядок, «основанный на правилах».

«С помощью учений мы повышаем наш тактический потенциал и укрепляем сотрудничество с участвующими военно-морскими силами, — приводит слова Окисигэ Хироки DVIDS. — Учения также демонстрируют волю и способность Японии, союзников и партнёров-единомышленников поддерживать основанный на правилах международный порядок ради свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

«Угроза обеспечению безопасности»

Стоит отметить, что параллельно с Noble Chinook США проводят ещё ряд учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Так, 14 августа стартовали двусторонние учения Австралии и Филиппин в акватории Южно-Китайского моря, сообщил Военно-морской институт США. Помимо примерно 2 тыс. австралийских и филиппинских военнослужащих, в них задействованы 150 морпехов из США.

Манёвры, в частности, проходят вблизи филиппинского острова Палаван, находящегося в 200 км от архипелага Спратли (китайское название — Наньша). КНР и члены АСЕАН ведут территориальный спор о принадлежности островов этого архипелага.

F-35A Южной Кореи на учениях Ulchi Freedom Shield

AP

© South Korea Defense Ministry

В это же время Вашингтон и Сеул проводят учения Ulchi Freedom Shield на территории Южной Кореи. В Пентагоне отмечают, что данные манёвры призваны укрепить возможности реагирования двух стран на разнообразные угрозы в сфере безопасности.

«Интенсивные учения обеспечат готовность альянса защищать Республику Корея и содействовать безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии», — говорится на сайте ВМС США.

В КНДР негативно отреагировали на проведение Ulchi Freedom Shield. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) республики назвало совместные военные учения США и Южной Кореи «агрессивными» и предупредило, что они могут привести к «термоядерной войне» на Корейском полуострове.

«Если соглашения, подготовленные на курорте Кэмп-Дэвид, будут дополнительно воплощены в жизнь в ходе военных учений с привлечением людских и материальных ресурсов США, других враждебных сил и даже вассальных сил, возможность вспышки термоядерной войны на Корейском полуострове станет более реалистичной», — пишет агентство.

Напомним, 18 августа президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече в Кэмп-Дэвиде подтвердили приверженность полной денуклеаризации КНДР и заявили, что к концу 2023 года начнут обмениваться информацией об осуществляемых Пхеньяном ракетных пусках в реальном времени.

Помимо этого, Вашингтон, Токио и Сеул договорились ежегодно проводить совместные военные учения.

Стоит отметить, что Россия ранее неоднократно критиковала проведение США и их союзниками учений в АТР. Так, в апреле прошлого года замглавы МИД России Игорь Моргулов отмечал, что высокая интенсивность совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российских границ «провоцирует рост напряжённости в регионе».

«Такие манёвры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются как оборонительные, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается «активностью» Вооружённых сил России на Дальнем Востоке», — сказал Моргулов.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва видит в таких действиях японской стороны «угрозу обеспечению безопасности» России.

«Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам. Там должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики Россия будет принимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности», — заключил дипломат.

В свою очередь, Пекин считает военную активность США в Южно-Китайском море неприемлемой. Об этом, в частности, заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь в августе 2021 года. По его словам, Пекин выступает против того, чтобы США направляли вооружённые силы в акваторию Южно-Китайского моря и вмешивались в дела региона, дестабилизируя там ситуацию.

«Усиление военного присутствия»

По словам аналитиков, военная активность США в АТР направлена на сдерживание России, КНДР и Китая.

«Ни для кого не секрет, что нынешние учения Вашингтона и его союзников направлены на сдерживание Китая, КНДР и России. Хотя всё это, конечно, прикрывается красивыми и благообразными фразами о том, что это делается для обеспечения свободы судоходства, стабильности и безопасности региона. Но это лишь прикрытие. Если посмотреть, например, документы военно-доктринального характера Японии, то там РФ, КНР и КНДР фактически обозначены как потенциальные противники», — заявил в разговоре с RT руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

Корабли ВМС США в Южно-Китайском море

AP

© Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton/U.S. Navy

То же самое, добавил эксперт, можно найти и в стратегических документах США.

«Поэтому неудивительно, что учения США вызывают негативную и критическую реакцию в Москве, Пекине и Пхеньяне», — подчеркнул аналитик.

При этом Валерий Кистанов отмечает, что в последнее время наблюдается рост военного присутствия США в АТР.

«Данную тенденцию продемонстрировал саммит США, Японии и Южной Кореи, который прошёл 18 августа в Кэмп-Дэвиде. На нём произошло укрепление союзнических отношений Токио с Вашингтоном и Сеула с Вашингтоном. В целом этот треугольник приобрёл осязаемый вид, под него была подведена институциональная база. Это способствует усилению военного присутствия США в регионе», — сказал специалист.

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, подобное наращивание Вашингтоном военной активности негативно сказывается на ситуации с безопасностью и стабильностью в АТР.

«Это усиливает напряжённость и заставляет Москву, Пекин и Пхеньян реагировать, усиливать взаимодействие и проводить в ответ свои совместные учения», — отметил специалист в разговоре с RT.

Аналогичного мнения придерживается и Валерий Кистанов.

«Всякое действие вызывает противодействие. Рост активности США провоцирует ответную реакцию со стороны других стран, против которых эта активность направлена. В итоге это приводит к росту напряжённости и гонке вооружений, что очень неблагоприятно сказывается на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона», — заключил аналитик.