«Провоцирует противостояние»: Китай заявил о негативной тенденции продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН, что привносит деструктивные факторы в региональную и глобальную безопасность, заявило посольство Китая в Японии. Как отметили в дипведомстве, в последнее время альянс продолжает вмешиваться в дела АТР, «провоцируя блоковое противостояние». В частности, НАТО разрушает самостоятельно установленные рамки своего географического охвата. По мнению экспертов, НАТО действительно стремится нарастить своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что не может не вызывать опасений у Китая. А заявление альянса о том, что углубление партнёрства между Пекином и Москвой противоречит ценностям и интересам альянса, лишь усиливает взаимодействие двух стран, подчёркивают аналитики.

Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН, что привносит деструктивные факторы в региональную и даже глобальную безопасность, говорится в заявлении посольства Китая в Японии.

«В последнее время НАТО продолжает вмешиваться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, провоцирует блоковое противостояние, и это вызывает высокую насторожённость среди стран региона», — говорится в сообщении.

В то же время, позиционируя себя как региональную организацию, НАТО разрушает «самостоятельно установленные» рамки своего географического охвата, отмечают китайские дипломаты.

«НАТО называет себя оборонительным альянсом, однако постоянно поощряет своих членов наращивать военные расходы, расширять границы своих полномочий. НАТО заявляет о стремлении защищать «основанный на правилах международный порядок», но игнорирует международное право и основные нормы международных отношений, вмешивается во внутренние дела других стран, ввязывается во многие военные конфликты, продвигает ложные опасения по поводу безопасности, стремится к тому, чтобы создать в мире хаос», — подчеркнули в дипведомстве КНР.

По словам представителей китайского посольства, страны региона не приветствуют «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО», которая АТР «не нужна».

Кроме того, китайское посольство обратило внимание на активизацию связей Японии с НАТО и предостерегло Токио от таких контактов с альянсом.

«Мы обратили внимание на недавнее взаимодействие между НАТО и Японией и надеемся, что Япония… будет придерживаться пути мирного развития и воздержится от действий, которые подрывают взаимное доверие между странами в регионе и подрывают региональный мир и стабильность», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что 12 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе, генсек альянса Йенс Столтенберг, приветствуя премьер-министра Японии Фумио Кисиду, заявил, что у блока нет более близкого партнёра, чем Токио.

Как сказал Столтенберг, «безопасность носит не региональный, а глобальный характер», после чего поблагодарил японского премьера за решительную поддержку, которую Токио оказывает киевскому режиму. Вместе с тем генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность относительно наращивания Китаем военной мощи, включая модернизацию и расширение его ядерных сил.

Блоковая риторика

Напомним, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, на котором, помимо лидеров альянса, присутствовали представители четырёх партнёров блока из АТР — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, — было утверждено коммюнике с рядом антикитайских заявлений. В частности, в документе говорилось, что амбициозные цели и политика КНР якобы «бросают вызов» интересам, безопасности и ценностям альянса.

«КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для расширения своего глобального присутствия и проецирования силы, не обеспечивая транспарентности в отношении своих стратегий, намерений и наращивания военной мощи. Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, а также её конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на страны НАТО и наносят ущерб безопасности Североатлантического союза», — отмечалось в коммюнике.

По словам представителей НАТО, в блоке «ответственно работают вместе», чтобы противодействовать системным вызовам евро-атлантической безопасности, которые якобы создаёт Китай. Кроме того, в документе подчёркивалось, что ценностям и интересам альянса противоречит углубление стратегического партнёрства между Пекином и Москвой.

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Как заявил Йенс Столтенберг 12 июля во время пресс-конференции по итогам саммита, хоть НАТО и является региональной союзнической организацией, альянс якобы сталкивается «с глобальными вызовами», в частности со стороны России и Китая.

«Глобальная напористость Пекина и война Москвы против Украины требуют ещё более тесной координации между НАТО, ЕС и нашими индо-тихоокеанскими партнёрами… НАТО укрепляет связи с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией с помощью адресных программ партнёрства, включая сотрудничество по таким вопросам, как безопасность на море, новые технологии, киберпространство, изменение климата и устойчивость», — заявил Столтенберг.

Как рассказал глава НАТО, после общения с премьером Японии он встретился также с лидерами Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи, после чего заверил присутствовавших на пресс-конференции, что НАТО и его партнёры будут сотрудничать «ещё теснее», решительно отстаивая международный порядок, основанный на правилах.

Активизацию контактов НАТО с этими странами, а также продвижение военной инфраструктуры блока в АТР оценил в беседе с журналистами 13 июля глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, это «серьёзная и опасная тенденция».

«Уже проводится тезис о том, что безопасность в Евро-Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, как они его называют, неделима. Туда планируется передвигать часть военной инфраструктуры НАТО, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит. Имею в виду и Австралию, и Новую Зеландию, и Японию, и Корею. Япония и Корея уже дают сигнал о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным», — отметил Лавров.

«В разрезе глобальной безопасности»

Как сказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, НАТО действительно стремится расширить регион своего присутствия в АТР, что не может не вызывать опасений у Китая.

«КНР не раз выступала против создания Соединёнными Штатами блоков AUKUS (США, Великобритания и Австралия), QUAD (США, Индия, Япония и Австралия) и НАТО+ (помимо членов альянса, в него входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и Израиль. — RT), которые все направлены на формирование так называемого восточноазиатского НАТО. США, используя эти объединения как инструменты, будут задействовать их, чтобы максимально политически давить как на Москву, так и на Пекин», — отметил он в беседе с RT.

Саммит НАТО в Вильнюсе

AP

© Paul Ellis/Pool Photo

Однако, по словам Семибратова, такая стратегия неизбежно ведёт к тому, что российско-китайское военно-политическое сотрудничество становится только крепче.

«Не говоря уже о том, что ни о каком воспрепятствовании формированию таких связей Москвы и Пекина речи быть не может, поскольку это является единственным адекватным ответом американской политике в разрезе глобальной безопасности. В НАТО сами всеми силами приближают ситуацию к реальности, когда сотрудничество РФ и КНР укрепляется с каждым днём», — заявил аналитик.

Схожего мнения придерживается и руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. По его словам, РФ и КНР развивают стратегическое партнёрство, которое «вступает в новую эпоху».

«На фоне противодействия НАТО Москва и Пекин сближаются ещё больше, причём сразу в нескольких сферах, в частности в военной. РФ и КНР отрабатывают координацию взаимодействия своих вооружённых сил, чтобы моментально отреагировать и поставить любого агрессора на место, а также принудить его к миру. И такие возможности у России и Китая уже сейчас, безусловно, есть», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

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Как отметил Санакоев, Китай не устраивает, что НАТО продолжает диктовать странам, «как жить и с кем дружить».

«И претензии КНР совершенно справедливы. Своими заявлениями Пекин предупреждает соседей, в том числе Японию, чтобы они действовали разумнее, не шли на поводу у США, забывая про свои национальные интересы. Той же Японии намного выгоднее развивать торгово-экономические связи с Китаем и Россией. Но пока японские власти демонстрируют своё вассальное положение по отношению к США и натовскому руководству», — сказал аналитик.

Вместе с тем, по словам Санакоева, хоть НАТО и стремится расширить своё влияние в АТР, помимо традиционных союзников в регионе, «другие страны на это не ведутся».

«Они осознают, что выгоднее наращивать связи с перспективным Китаем, а США им, кроме обещаний, предложить ничего не могут. Гегемония Запада надоела многим странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если кто-то в АТР и поддерживает блок, то делает это преимущественно из-за страха и ультиматумов Вашингтона. Но теперь, когда Россия и Китай так твёрдо отстаивают свои позиции, в мире понимают, что центр силы уже не один. Речь идёт о многополярном мироустройстве, в котором к российско-китайской оси готовы присоединиться ответственные державы, отстаивающие свои суверенные интересы», — заключил эксперт.