Посольство КНР: Китай предостерегает Японию от взаимодействия с НАТО
Об этом информирует РИА Новости.
«В последнее время НАТО продолжает вмешиваться в дела Азиатско-Тахоокеанского региона, провоцируя блоковое противостояние», — говорится в сообщении.
Также в посольстве отметили, что НАТО называет себя «оборонительным объединением», при этом постоянно поощряет своих членов наращивать военные расходы.
Ранее сообщалось, что США и Япония разрабатывают план на случай вооружённого конфликта вокруг Тайваня.
Также в Китае призвали НАТО прекратить безосновательные обвинения в адрес Пекина.