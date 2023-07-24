Посольство КНР: Китай предостерегает Японию от взаимодействия с НАТО

Посольство Китая в Японии заявило, что продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН.

Об этом информирует РИА Новости.

«В последнее время НАТО продолжает вмешиваться в дела Азиатско-Тахоокеанского региона, провоцируя блоковое противостояние», — говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что НАТО называет себя «оборонительным объединением», при этом постоянно поощряет своих членов наращивать военные расходы.

Ранее сообщалось, что США и Япония разрабатывают план на случай вооружённого конфликта вокруг Тайваня.

Также в Китае призвали НАТО прекратить безосновательные обвинения в адрес Пекина.