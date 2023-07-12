В Китае призвали НАТО прекратить безосновательные обвинения в адрес Пекина

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал НАТО прекратить безосновательные обвинения в адрес Пекина.

«Призываем НАТО прекратить безосновательные обвинения и провокационные высказывания в адрес Китая, отказаться от ошибочной концепции менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

В коммюнике НАТО говорилось, что углубление сотрудничества Москвы и Пекина противоречит интересам альянса.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.