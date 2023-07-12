МИД КНР: отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза

Межгосударственные отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза времён холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Так он прокомментировал тезис из коммюнике НАТО о том, что углубление сотрудничества Москвы и Пекина противоречит интересам альянса.

По словам дипломата, отношения двух стран основаны на принципах неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

«Это в корне отличается от стран НАТО, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием», — цитирует его ТАСС.

12 июля Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Китай, где у него запланированы встречи с руководителями ряда китайских ведомств.

Отмечается, что Краснов в ходе визита намерен подписать новое соглашение о сотрудничестве в правовой сфере Россия и Китая.