Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР для господства в ядерном вооружении

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.

«Они пытаются оказать давление на Россию и Китай с целью гарантированного обеспечения господства стран НАТО и их союзников во всех видах вооружений, включая ядерные», — рассказал он ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать Договор о нераспространении ядерного оружия для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.