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Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР для господства в ядерном вооружении

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Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.
Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР для господства в ядерном вооружении
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Они пытаются оказать давление на Россию и Китай с целью гарантированного обеспечения господства стран НАТО и их союзников во всех видах вооружений, включая ядерные», — рассказал он ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать Договор о нераспространении ядерного оружия для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.

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