Рябков: ситуация на Украине не сказывается на работе ДНЯО, но создаёт напряжённость

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что текущая ситуация на Украине не сказывается непосредственно на работе ДНЯО, но создаёт определённую напряжённость.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Она... в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается», — прокомментировал дипломат ситуацию на Украине.

Также Рябков заявил, что ДНЯО помогает избежать губительную неконтролируемую гонку ядерных вооружений.

Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон пытается замаскировать своё безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес Москвы и Минска.