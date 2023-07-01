Рябков: ситуация на Украине не сказывается на работе ДНЯО, но создаёт напряжённость
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Она... в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается», — прокомментировал дипломат ситуацию на Украине.
Также Рябков заявил, что ДНЯО помогает избежать губительную неконтролируемую гонку ядерных вооружений.
Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон пытается замаскировать своё безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес Москвы и Минска.