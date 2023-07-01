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Рябков: ситуация на Украине не сказывается на работе ДНЯО, но создаёт напряжённость

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что текущая ситуация на Украине не сказывается непосредственно на работе ДНЯО, но создаёт определённую напряжённость.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Она... в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается», — прокомментировал дипломат ситуацию на Украине. 

Также Рябков заявил, что ДНЯО помогает избежать губительную неконтролируемую гонку ядерных вооружений.

Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон пытается замаскировать своё безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес Москвы и Минска.

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