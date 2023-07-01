Рябков: ДНЯО помогает избежать губительную неконтролируемую гонку ядерных вооружений

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Договор о нераспространении ядерного оружия помогает избежать губительную неконтролируемую гонку ядерных вооружений.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС к 55-летию подписания ДНЯО.

«ДНЯО продолжает полноформатно функционировать», — сказал Рябков.

При этом он отметил, что Договор остаётся одной из основ архитектуры международной безопасности.

Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.

Также постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад сознательно провоцирует столкновение ядерных держав.