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Рябков: ДНЯО помогает избежать губительную неконтролируемую гонку ядерных вооружений

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Договор о нераспространении ядерного оружия помогает избежать губительную неконтролируемую гонку ядерных вооружений.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС к 55-летию подписания ДНЯО.

«ДНЯО продолжает полноформатно функционировать», — сказал Рябков.

При этом он отметил, что Договор остаётся одной из основ архитектуры международной безопасности.

Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.

Также постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад сознательно провоцирует столкновение ядерных держав.

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