МИД: США маскируют свои действия в сфере ядерных вооружений, обвиняя Россию и Белоруссию

Вашингтон пытается замаскировать своё безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес Москвы и Минска.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, международную общественность тревожит пагубная практика США, размещающих своё ядерное оружие вне национальной территории, причём в странах, являющихся неядерными по смыслу ДНЯО.

«Вашингтон всеми силами старается замаскировать своё безответственное поведение и, перекладывая с больной головы на здоровую, выдвигает лицемерные безосновательные обвинения в адрес России и Белоруссии в связи с развитием их взаимодействия в военной ядерной сфере», — сказала Захарова.

В российском ведомстве также заявили, что сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину.

7 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Белоруссия является стратегическим партнёром России, Москва и Минск укрепляют общую обороноспособность.

Он отметил, что Минск остаётся ближайшим союзником и стратегическим партнёром Москвы.