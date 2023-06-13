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МИД: США маскируют свои действия в сфере ядерных вооружений, обвиняя Россию и Белоруссию

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Вашингтон пытается замаскировать своё безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес Москвы и Минска.
МИД: США маскируют свои действия в сфере ядерных вооружений, обвиняя Россию и Белоруссию
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, международную общественность тревожит пагубная практика США, размещающих своё ядерное оружие вне национальной территории, причём в странах, являющихся неядерными по смыслу ДНЯО.

«Вашингтон всеми силами старается замаскировать своё безответственное поведение и, перекладывая с больной головы на здоровую, выдвигает лицемерные безосновательные обвинения в адрес России и Белоруссии в связи с развитием их взаимодействия в военной ядерной сфере», — сказала Захарова.

В российском ведомстве также заявили, что сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину.

7 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Белоруссия является стратегическим партнёром России, Москва и Минск укрепляют общую обороноспособность.

Он отметил, что Минск остаётся ближайшим союзником и стратегическим партнёром Москвы.

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