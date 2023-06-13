МИД России: Москва и Минск сотрудничают в ядерной сфере в рамках Союзного государства

Сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что международную общественность продолжает тревожить практика Вашингтона по размещению ядерного оружия вне национальной территории.

«В связи с этим хотели бы ещё раз напомнить, что сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от стран НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и общую военную доктрину», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в республике начнётся после 7—8 июля.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.