МИД России: США и их союзники пытаются использовать ДНЯО для реализации собственных амбиций

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что США и их союзники пытаются использовать ДНЯО для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.

«США и их союзники пытаются использовать ДНЯО с целью навязывания своей картины глобального мироустройства», — сказал замминистра.

Также, по его словам, Вашингтон используют Договор для реализации своих амбиций.

Рябков отметил, что под предлогом укрепления режима ядерного нераспространения реализуется стратегия «оказания давления» на государства, проводящие независимый курс в международных делах.

Также Рябков заявил, что ситуация на Украине не сказывается на работе ДНЯО, но создаёт напряжённость.

Кроме того, по словам дипломата, ДНЯО помогает избежать губительную неконтролируемую гонку ядерных вооружений.