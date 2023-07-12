Кисида: G7 приняла декларацию о дальнейшей поддержке Украины с гарантиями безопасности

Страны G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — цитирует его ТАСС.

Кисида добавил, что заявление содержит гарантии безопасности для Украины.

11 июля страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО, а также упразднили план действий по вступлению Украины в альянс.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провальным саммит НАТО в Вильнюсе.