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Кисида: G7 приняла декларацию о дальнейшей поддержке Украины с гарантиями безопасности

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Страны G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины.
Кисида: G7 приняла декларацию о дальнейшей поддержке Украины с гарантиями безопасности
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — цитирует его ТАСС.

Кисида добавил, что заявление содержит гарантии безопасности для Украины.

11 июля страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО, а также упразднили план действий по вступлению Украины в альянс.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провальным саммит НАТО в Вильнюсе.

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