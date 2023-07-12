Кисида: G7 приняла декларацию о дальнейшей поддержке Украины с гарантиями безопасности
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Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — цитирует его ТАСС.
Кисида добавил, что заявление содержит гарантии безопасности для Украины.
11 июля страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО, а также упразднили план действий по вступлению Украины в альянс.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провальным саммит НАТО в Вильнюсе.