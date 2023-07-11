Столтенберг: НАТО утвердило программу помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО

В НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине и создание Совета Украина — НАТО.

Об этом сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Он отметил, что союзники согласовали пакет из элементов, чтобы приблизить Украину к альянсу.

По словам Столтенберга, первый элемент — многолетняя программа, которая поможет перестроить сектор обороны и безопасности Украины, а второй — создание нового Совета Украина — НАТО.

Он добавил, что Украина будет приглашена в НАТО по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий.