Захарова: саммит в Вильнюсе начался, уже провалившись
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«Редкий случай: саммит начался, уже провалившись... Дальше будет хуже», — написала она в Telegram.
Захарова в качестве доказательства своим словам напомнила о повергнувшем в шок решении Вашингтона о кассетных боеприпасах, публичном унижении Украины и отсутствии «какой-либо стройной концепции происходящего».
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее высказала мнение, что саммит Североатлантического альянса не принесёт мира Украине.
Кроме того, по данным Spiegel, в черновике итогового заявления НАТО нет времени вступления Украины в альянс.