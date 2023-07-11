Захарова: саммит в Вильнюсе начался, уже провалившись

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провальным начавшийся в Вильнюсе саммит НАТО.

«Редкий случай: саммит начался, уже провалившись... Дальше будет хуже», — написала она в Telegram.

Захарова в качестве доказательства своим словам напомнила о повергнувшем в шок решении Вашингтона о кассетных боеприпасах, публичном унижении Украины и отсутствии «какой-либо стройной концепции происходящего».

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее высказала мнение, что саммит Североатлантического альянса не принесёт мира Украине.

Кроме того, по данным Spiegel, в черновике итогового заявления НАТО нет времени вступления Украины в альянс.