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Spiegel: в черновике итогового заявления НАТО нет времени вступления Украины в альянс

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В черновике итогового заявления Североатлантического альянса не указана информация о временных рамках по возможному присоединению Украины к НАТО.

Об этом пишет газета Spiegel со ссылкой на документ.

По информации издания, в данный момент в документе указано, что будущее Украины — в НАТО. Отмечается, что такие же формулировки были даны на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.

«Но не указывается план по времени вступления», — говорится в публикации.

Ранее премьер Бельгии Александр Де Кро заявил, что Украина станет членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий.

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