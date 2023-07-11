Spiegel: в черновике итогового заявления НАТО нет времени вступления Украины в альянс

В черновике итогового заявления Североатлантического альянса не указана информация о временных рамках по возможному присоединению Украины к НАТО.

Об этом пишет газета Spiegel со ссылкой на документ.

По информации издания, в данный момент в документе указано, что будущее Украины — в НАТО. Отмечается, что такие же формулировки были даны на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.

«Но не указывается план по времени вступления», — говорится в публикации.

Ранее премьер Бельгии Александр Де Кро заявил, что Украина станет членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий.