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Лавров: Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием.
Лавров: Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием
  • РИА Новости

Как отметил российский министр, НАТО проводит тезис, что безопасность в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, «как они его называют, неделима». И основываясь на этом альянс намерен агрессивно передвигать свою военную инфраструктуру в этот регион, особенно делая акцент на приглашённые на вильнюсский саммит страны: Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Австралия.

«Япония и Корея, кстати, уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьёзная и опасная тенденция», — сказал он.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.

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