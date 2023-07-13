Посол Антонов: возмущение США военно-ядерным сотрудничеством Москвы и Минска лицемерно
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
«В коммюнике альянса утверждается, что размещение нашего ТЯО в Белоруссии якобы подрывает стратстабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе», — говорится в заявлении.
При этом, по словам Антонова, в НАТО утверждают, что американское ядерное оружие в Европе служит «поддержанию мира и сдерживанию агрессии».
«Это ещё одно подтверждение двойных стандартов, доминирующих в НАТО», — добавил российский посол.
Ранее Антонов заявил, что США не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства.
Также, по его словам, саммит НАТО показал стремление альянса сосредоточить больше войск у границ России.