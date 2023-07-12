Антонов: саммит НАТО показал стремление альянса сосредоточить больше войск у границ России

Саммит НАТО в Вильнюсе показал, что альянс стремится сосредоточить на рубежах России больше войск, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах», — цитирует РИА Новости заявление Антонова.

Он отметил, что России некуда отступать.

По его словам, решения саммита не скажутся на уверенности России в правильности её действий.

Как заявил на саммите в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от военного блока не держать Украину в подвешенном состоянии, когда речь идёт о присоединении страны к НАТО.