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Антонов: саммит НАТО показал стремление альянса сосредоточить больше войск у границ России

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Саммит НАТО в Вильнюсе показал, что альянс стремится сосредоточить на рубежах России больше войск, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах», — цитирует РИА Новости заявление Антонова.

Он отметил, что России некуда отступать.

По его словам, решения саммита не скажутся на уверенности России в правильности её действий.

Как заявил на саммите в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от военного блока не держать Украину в подвешенном состоянии, когда речь идёт о присоединении страны к НАТО.

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