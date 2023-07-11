Джон Болтон заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО — это пустая трата времени

Разговоры о вступлении Украины в НАТО — это пустая трата времени, альянс ещё никогда не принимал в свой состав страны, которые ведут боевые действия, заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.

Такое мнение он выразил в интервью британской радиостанции LBC.

По мнению Болтона, нынешний президент США Джо Байден усугубил ситуацию, произнося такие слова, как «Украина не готова вступить в НАТО».

«Статья 5 гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. НАТО никогда не принимало в члены страны, находящиеся в состоянии войны, потому что это неизбежно означало бы, что остальная часть альянса находится в состоянии войны», — сказал он.

По словам Болтона, эта ситуация подаёт России сигнал о разобщённости в альянсе.

Как заявил на саммите в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от военного блока не держать Украину в подвешенном состоянии, когда речь идёт о присоединении страны к НАТО.