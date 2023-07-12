Посол Антонов: США не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства

США не могут свыкнуться с тем, что они утратили глобальное лидерство в международных отношениях, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Соединённые Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства», — заявил Антонов.

Он отметил, что с данным обстоятельством связана, в том числе, поставка кассетных боеприпасов Украине.

По его словам, лидерство США заключалось в том, чтобы держать другие страны в «колониальной узде».

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.