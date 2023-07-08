Американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

Девятнадцать американских конгрессменов выступили против предоставления украинской армии кассетных боеприпасов.

«США с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по самой задумке несут серьёзные риски для гражданского населения», — приводит РИА Новости заявление конгрессменов.

В заявлении отмечается, что оказание помощи Украине не должно подрывать усилия Вашингтона по продвижению прав человека в мире.

Также конгрессмены добавили, что данное решение подрывает моральное лидерство США.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта.