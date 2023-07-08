Захарова назвала решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов жестом отчаяния

Решение США о передаче украинской армии кассетных боеприпасов является жестом отчаяния на фоне провала наступления ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления», — говорится в сообщении Захаровой.

По её словам, очередное «супероружие» не окажет влияния на ход спецоперации на Украине.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта.