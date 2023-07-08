Рогов: передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта.

«Кассетные боеприпасы — это новый уровень конфронтации и потерь, причём подавляющей части среди мирного населения, это очевидно», — цитирует его РИА Новости.

Рогов заявил, Запад постепенно «повышает уровень конфронтации».

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Позже американский лидер Джо Байден сообщил, что кассетные боеприпасы переданы Украине, поскольку у ВСУ кончаются обычные снаряды.