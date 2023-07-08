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Рогов: передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта.
Рогов: передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Кассетные боеприпасы — это новый уровень конфронтации и потерь, причём подавляющей части среди мирного населения, это очевидно», — цитирует его РИА Новости.

Рогов заявил, Запад постепенно «повышает уровень конфронтации». 

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Позже американский лидер Джо Байден сообщил, что кассетные боеприпасы переданы Украине, поскольку у ВСУ кончаются обычные снаряды.

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