Рогов: передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта
- AP
- © Iryna Rybakova
«Кассетные боеприпасы — это новый уровень конфронтации и потерь, причём подавляющей части среди мирного населения, это очевидно», — цитирует его РИА Новости.
Рогов заявил, Запад постепенно «повышает уровень конфронтации».
7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
Позже американский лидер Джо Байден сообщил, что кассетные боеприпасы переданы Украине, поскольку у ВСУ кончаются обычные снаряды.