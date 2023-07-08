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В МИД назвали предоставление ВСУ кассетных боеприпасов проявлением антироссийского курса

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Решение американской администрации о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов является проявлением антироссийского курса США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД назвали предоставление ВСУ кассетных боеприпасов проявлением антироссийского курса
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Решение администрации Дж.Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов — ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США», — говорится в сообщении Захаровой.

По её словам, данный курс подразумевает затягивание конфликта и войну «до последнего украинца».

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта.

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