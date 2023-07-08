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Пушилин заявил о нулевой цене обещаний Киева снизить риск от кассетных боеприпасов

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Обещания Киева минимизировать риск от кассетных боеприпасов для мирного населения ничего не стоят, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил о нулевой цене обещаний Киева снизить риск от кассетных боеприпасов
  • РИА Новости

По его словам, невозможно аккуратно использовать оружие, которое является неизбирательным.

«А цена любым украинским обещаниям не применять эти боеприпасы против мирного населения, будь то письменным или устным, — ноль», — цитирует ТАСС Пушилина.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта.

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