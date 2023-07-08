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Журналист Блюменталь: США решились на поставку кассетных боеприпасов из-за неудач ВСУ

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Власти Соединённых Штатов приняли решение о поставке кассетных боеприпасов Украине из-за проблем у ВСУ.
Журналист Блюменталь: США решились на поставку кассетных боеприпасов из-за неудач ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявил американский журналист Макс Блюменталь.

«Решение... об отправке кассетных боеприпасов продиктовано отчаянием из-за провала контрнаступления», — написал он в Twitter.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта.

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