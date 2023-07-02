Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.

Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

«И тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой апокалипсис не только возможен, но ещё и вполне вероятен», — говорится в публикации.

Как отметил политик, возможность ядерного апокалипсиса подтверждается тем, что в данный момент мир находится в гораздо худшем противостоянии, чем во времена Карибского кризиса.

Медведев подчеркнул, что нельзя рассматривать в качестве победителя тот мир, в котором наступила ядерная зима.

Медведев ранее подчеркнул, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.