Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным
Об этом он написал в статье для «Российской газеты».
«И тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой апокалипсис не только возможен, но ещё и вполне вероятен», — говорится в публикации.
Как отметил политик, возможность ядерного апокалипсиса подтверждается тем, что в данный момент мир находится в гораздо худшем противостоянии, чем во времена Карибского кризиса.
Медведев подчеркнул, что нельзя рассматривать в качестве победителя тот мир, в котором наступила ядерная зима.
Медведев ранее подчеркнул, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.