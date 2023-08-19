В Тихом океане завершилось совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

В акватории Тихого океана завершилось третье совместное патрулирование Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошёл вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что всего было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений в рамках третьего патрулирования.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли уровня более чем союзнических.

Также китайские СМИ сообщили, что Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие.