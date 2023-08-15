Шойгу заявил об укреплении отношений России и Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на XI Московской конференции по международной безопасности, что отношения между Россией и Китаем достигли уровня более чем союзнических.

«Отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими», — уточнил министр.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию в период с 14 по 19 августа.

Также китайские СМИ сообщили, что Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие.