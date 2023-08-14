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SCMP: Россия чаще всех проводила военные учения с КНР за прошедшее десятилетие

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Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие.

Об этом пишет South China Morning Post.

«Военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей», — говорится в статье.

Отмечается, что такая тенденция прослеживается на фоне роста напряжённости в отношениях между Пекином и Западом.

Ранее товарищеские соревнования моряков России и Китая прошли во Владивостоке.

В июле в Японском море проводились совместные учения России и Китая «Север. Взаимодействие — 2023».

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