SCMP: Россия чаще всех проводила военные учения с КНР за прошедшее десятилетие

Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие.

Об этом пишет South China Morning Post.

«Военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей», — говорится в статье.

Отмечается, что такая тенденция прослеживается на фоне роста напряжённости в отношениях между Пекином и Западом.

Ранее товарищеские соревнования моряков России и Китая прошли во Владивостоке.

В июле в Японском море проводились совместные учения России и Китая «Север. Взаимодействие — 2023».