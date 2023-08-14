SCMP: Россия чаще всех проводила военные учения с КНР за прошедшее десятилетие
Об этом пишет South China Morning Post.
«Военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей», — говорится в статье.
Отмечается, что такая тенденция прослеживается на фоне роста напряжённости в отношениях между Пекином и Западом.
Ранее товарищеские соревнования моряков России и Китая прошли во Владивостоке.
В июле в Японском море проводились совместные учения России и Китая «Север. Взаимодействие — 2023».