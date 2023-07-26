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Товарищеские соревнования моряков России и Китая прошли во Владивостоке

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Моряки Тихоокеанского флота и Военно-морских сил (ВМС) Китая устроили товарищеские состязания на причале порта.
Товарищеские соревнования моряков России и Китая прошли во Владивостоке
  • РИА Новости
  • © Елена Копылова

Об этом сообщает ОТР.

Уточняется, что в Приморье китайские корабли оказались после совместных учений в Японском море. Отмечается, что российские и китайские моряки объединены традицией состязаться не только в море, но и на суше.

«Мы не первый раз участвуем в учениях, и каждый раз, когда проводятся такие учения, мы участвуем в перетягивании каната», — прокомментировал техник большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Михаил Макаренков.

Также он поделился, что в прошлый раз союзники соревновались на территории КНР.

Ранее Минобороны Китая сообщило, что ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ России проведут совместное патрулирование в западной и северной частях Тихого океана.

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