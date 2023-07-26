Минобороны КНР: Китай и Россия проведут совместное морское патрулирование в Тихом океане
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны КНР, заявление приводит ТАСС.
В ведомстве отметили, что патрулирование «не направлено против третьих сторон и не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией».
23 июля в Японском море завершились совместные российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие — 2023».
После учений отряд боевых кораблей Китая прибыл во Владивосток.