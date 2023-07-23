В Японском море завершились совместные российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие — 2023».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Отмечается, что целью учений было укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках совместных действий российские и китайские моряки отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, противовоздушную оборону, морское и воздушное конвоирование судов и т. п.

20 июля в Минобороны России сообщили, что совместные военно-морские учения России и КНР «Север. Взаимодействие — 2023» начались в Японском море.

21 июля моряки Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в рамках военно-морских учений отработали задачи, предусматривающие вытеснение корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания.