ТОФ: корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток после совместных учений

Отряд боевых кораблей Китая прибыл во Владивосток после совместных российско-китайских военно-морских учений «Север. Взаимодействие — 2023».

Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«Во Владивосток с деловым заходом прибыл отряд боевых кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у основного флотского причала в центре города пришвартовались большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», эскадренные миноносцы, а также сторожевые корабли.

23 июля в Японском море завершились совместные российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие — 2023».