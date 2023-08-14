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Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию в августе

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Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию в период с 14 по 19 августа.
Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию в августе
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны КНР. 

«По приглашению министра обороны России Шойгу и министра обороны Белоруссии Хренина член Госсовета КНР и министр обороны Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию, где примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию», — заявил представитель ведомства.

Ранее китайские СМИ сообщили, что Россия стала главным партнёром Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие.

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