«Повысит безопасность кораблей»: какими возможностями обладает модернизированный ЗРК «Комар»

Российские разработчики представили на выставке «Интерполитех-2023» модернизированную версию корабельного ЗРК «Комар». Как отметили в компании «РАТЕП», новый вариант комплекса наряду с зенитными боеприпасами «Игла» также сможет применять управляемые ракеты «Атака». Это позволит «Комару» уничтожать надводные цели, в том числе беспилотные дроны. Ранее Киев неоднократно пытался совершать атаки на корабли Черноморского флота с помощью таких беспилотников. Как отмечают аналитики, обновлённый «Комар» позволит более эффективно отражать подобные нападения.

Обновлённый вариант зенитного ракетного комплекса «Комар» 3М47-03Э сможет применять управляемые ракеты «Атака». Об этом сообщили в компании АО «РАТЕП» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») на выставке «Интерполитех-2023».

«Новая версия «Комара», помимо стандартных ракет «Игла-С», вооружена управляемыми ракетами «Атака» и, помимо воздушных целей — низколетящих самолётов и дронов, — может поражать надводные цели. Прежде всего речь идёт о надводных катерах-камикадзе», — приводит РИА Новости заявление представителя компании «РАТЕП».

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Благодаря использованию ракет «Атака» «Комар» сможет поражать надводные цели, передвигающиеся со скоростью до 50 морских узлов (около 90 км/ч), рассказали разработчики.

В компании добавили, что «Комар» можно применять не только на кораблях, но и для охраны промышленных объектов внутри страны.

Ракеты «Атака» разработаны в Конструкторском бюро машиностроения (КБМ). Они выпускаются как для наземных, так и для авиационных комплексов. В частности, «Атака-В» используется на вертолётах Ми-24ВМ и Ми-28Н.

Дальность «Атаки-В» может достигать 8 км. Также эти ракеты применяются в составе самоходного комплекса «Штурм-С». В этой версии, по информации из открытых источников, дальность «Атаки» составляет порядка 6 км. Какой вариант будет использоваться в «Комаре», разработчики не уточнили.

«Комплекс последней обороны»

Напомним, базовая версия ЗРК «Комар» была впервые продемонстрирована публике в 2005 году на Международном военно-морском салоне. На вооружение российского Военно-морского флота данное оружие было принято в 2008-м.

Как отмечается в материалах «Рособоронэкспорта», «Комар» предназначен для защиты надводных кораблей и судов водоизмещением от 50 т и выше «в зоне сверхмалой дальности от атак противокорабельных ракет, самолётов и вертолётов противника в условиях естественных и искусственных помех».

Используемые в комплексе зенитные ракеты унифицированы с войсковыми ПЗРК «Игла» и «Игла-С». На пусковом модуле может находиться от четырёх до восьми таких боеприпасов. «Комар» обеспечивает их наведение и дистанционный автоматизированный пуск с гиростабилизированной пусковой установки.

Военнослужащий ВС РФ с ПЗРК «Игла-С»

РИА Новости

Зона поражения ракет типа «Игла-С» составляет от 10 м до 3,5 км по высоте и от 500 м до 6 км по дальности. Уничтожение воздушных целей обеспечивается при скорости их полёта до 400 м/с. Снаряды «Игла-С» предназначены для поражения всех типов самолётов и вертолётов, а также малоразмерных воздушных целей в любое время суток.

Для наведения на цель «Комар» применяет оптико-электронное устройство, обеспечивающее захват и сопровождение объекта противника в оптическом и инфракрасном диапазонах. Это позволяет комплексу работать по принципу «выстрелил — забыл», говорят разработчики.

Одним из достоинств турели являются её малые габариты. Вес пусковой установки — 480 кг, что позволяет легко адаптировать данную систему к кораблям различного водоизмещения.

Кроме того, к преимуществам системы создатели относят полную автоматизацию боевых процессов, высокую помехозащищённость и способность вести стрельбу автономно даже при выходе из строя внешних сенсоров.

«Комар» является простым и эффективным средством ПВО, которое подойдёт для оснащения малых боевых кораблей и вспомогательных судов различного водоизмещения», — отмечают в «Рособоронэкспорте».

По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО в Балашихе Юрия Кнутова, базовая версия «Комара» может сбивать широкий спектр целей.

«В «Комаре» используются ПЗРК «Игла», которые работают по тепловому излучению. То есть ракеты могут поражать беспилотники, крылатые ракеты и даже самолёты», — рассказал аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков назвал «Комар» комплексом «последней обороны».

«Это зенитно-ракетный комплекс ближней дальности. Такого рода ЗРК называют ещё комплексами последней обороны. Их задачей является борьба как с низколетящими, так и с высоколетящими целями. Это авиация и некоторые виды высокоточного оружия. Как заявляют разработчики, данная система работает достаточно эффективно», — заявил Леонков в разговоре с RT.

«Подтвердить заявленные характеристики»

Эксперты полагают, что добавление в арсенал «Комара» ракет «Атака» расширит сферу применения этого комплекса.

«Ракеты «Атака» наводятся непосредственно по лучу на цель. Благодаря этому ими можно поражать в том числе беспилотные надводные катера», — пояснил Юрий Кнутов.

Стоит отметить, что после начала СВО ВСУ предприняли несколько попыток атаковать российские объекты с помощью морских дронов. В частности, именно этот тип устройств использовался для совершения теракта на Крымском мосту в июле этого года. 5 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении очередного украинского надводного беспилотника вдали от берега в севастопольской морской зоне.

Аналитики констатируют, что системы для поражения надводных дронов сегодня крайне востребованы в войсках.

«В последнее время противник не раз предпринимал попытки атак в акватории Чёрного моря. Нападениям подвергался не только Крымский мост, но и места базирования российского Черноморского флота в Севастополе. Были атакованы и наши корабли, которые выполняли задачи в рамках проведения зерновой сделки. Морские дроны представляют определённую опасность, они становятся менее заметными, у них увеличивается скорость. Их можно поражать стрелковым оружием, но использование ракетного комплекса повысит эффективность борьбы с ними», — говорит Алексей Леонков.

Аналогичного мнения придерживается и Юрий Кнутов. Он считает, что ВСУ не намерены отказываться от использования морских беспилотников.

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«На сегодняшний день такие дроны представляют достаточно серьёзную опасность. Киев регулярно предпринимает атаки с их помощью. Очевидно, что противник будет постоянно наращивать выпуск подобного рода беспилотников. Для этого Украина получает все необходимые детали от заграничных поставщиков, после чего просто их собирает. Для нас это очень актуальная проблема. Чем раньше эти комплексы поступят на вооружение, тем больше катеров противника будет потоплено», — заявил Юрий Кнутов.

Как отмечает Алексей Леонков, для принятия на вооружение новый «Комар» должен будет пройти испытания, чтобы «подтвердить заявленные характеристики и способность поражать те цели, под которые он создавался».

При этом аналитики полагают, что в перспективе для обновления кораблей ВМФ на них не придётся устанавливать новые комплексы — достаточно будет модернизировать уже существующие «Комары».

«Появление обновлённого «Комара» позволит перевооружить как корветы и фрегаты, так и некоторые катера. При этом сперва необходимо усовершенствовать уже существующие комплексы. В отдельных случаях возможна при необходимости и полная замена на новые. Учитывая компактность «Комара», это не составит труда», — отметил Юрий Кнутов.

Эксперт также добавил, что обеспечивать такими «системами надо не только ЧФ, но и остальные флоты».

«Надводные дроны могут применять и другие страны. Всё-таки это британские и немецкие системы, а не украинская разработка. Появление у нас подобного защитного комплекса значительно повысит безопасность кораблей российского ВМФ», — заключил Юрий Кнутов.