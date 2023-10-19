Ставка на РЭБ: как в России проходит разработка средств борьбы с беспилотниками

Мобильная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Аргус-Антифурия» прошла модернизацию, сообщили в НПО «Кайсант». Теперь установка может не только подавлять БПЛА противника, но и самостоятельно их обнаруживать. Как отмечают на предприятии, это упростит работу операторов «Антифурии». В России выпускают и другие станции РЭБ подобного типа. Среди них — «Защита» от НИИ «Вектор» и «Репейник» от группы компаний «СОЗ». Работы по созданию таких систем ведёт и Рыбинский завод приборостроения. Аналитики констатируют, что сегодня разработки в области радиоэлектронной борьбы в России заметно интенсифицировались.

Российская мобильная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Аргус-Антифурия» прошла модернизацию и теперь может не только подавлять беспилотники, но и самостоятельно их обнаруживать. Об этом ТАСС рассказали специалисты НПО «Кайсант». Ранее для обнаружения дронов нужно было применять системы пеленгации, не входившие в комплект поставки.

«Аргус-Антифурия» была модернизирована. Теперь станция способна сама обнаруживать дрон и подавать сигнал оператору для непосредственно наведения в нужную сторону... Станция запущена в серийное производство», — пояснили в НПО.

По словам специалистов, изделие было доработано по запросу военнослужащих, принимающих участие в СВО. В НПО «Кайсант» подчеркнули, что модернизация упростит работу оператора.

«Раньше оператору надо было задействовать какой-то отдельный прибор для пеленгации — соответственно, одна рука у человека была занята им. «Антифурия» довольно большая, это уже окопный РЭБ. Высматривать небо на предмет дронов, находясь в окопе, достаточно тяжело. Поэтому нынешняя модернизация с точки зрения комплексной пеленгации дронов стала очень удобной», — пояснили в компании-производителе.

«Аргус-Антифурия»

© НПО «Кайсант»

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов высоко оценил заявленные характеристики «Антифурии».

«Если подобная станция способна глушить дроны, то создаётся купол над нашими частями, что лишает противника «глаз» и сокращает его возможности для применения артиллерии и миномётов», — сказал специалист в комментарии RT.

«Антифурия», «Защита» и «Репейник»

Согласно информации на сайте НПО «Кайсант», станция «Аргус-Антифурия» предназначена для подавления БПЛА, в том числе используемых ВСУ дронов типа «Фурия», «Лелека» и «Валькирия».

Радиус действия станции составляет не менее 1—3 км. Комплекс может устанавливаться на треноге высотой до 3 м, на автомобиле типа пикап или на стационарных постах наблюдения.

Потребляемая мощность «Антифурии» составляет не менее 420 Вт. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи, находящейся в герметичном кейсе. Кроме того, возможно подключение станции к бортовой сети автомобиля, сети 220 В или электрогенератору.

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Весит изделие около 18 кг, а скорость развёртывания комплекса из транспортного положения с установкой антенн не превышает 5 минут.

Стоит отметить, что НПО «Кайсант» также предлагает заказчикам отдельный аппарат для обнаружения дронов — «Аргус-Дрон-Детектор-2М». Он предназначен для контроля за проникновением беспилотных устройств в бесполётную зону.

Работа прибора основана на сканировании радиоэфира и выдаче звуковой и световой индикации при обнаружении превышения порогового уровня излучения в характерных для большинства коммерческих БПЛА диапазонах частот (2,4 и 5,8 ГГц). Детектор является пассивным приёмником и не производит излучений. Таким образом, он не может выдать свою позицию системам радиоэлектронной разведки противника, говорят разработчики.

НПО «Кайсант» не единственное предприятие в России, которое занимается разработкой подобных систем. Группа компаний «СОЗ» производит носимые радиолокационные станции (НРЛС) «Репейник», которые предназначены для обнаружения и сопровождения сверхмалых БПЛА. «Репейник» способен обнаруживать объекты на расстоянии до 15 км и высоте 5 км, а также подавлять их на дальности до 1,5 км.

Как отмечается на сайте компании, эта НРЛС может сопровождать одновременно 256 целей и работать в автономном режиме до 8 часов. Время развёртывания станции при этом не превышает 5 минут.

«Репейник» также позволяет выдавать целеуказания на уже имеющиеся и дооборудованные антидроновые ружья, объединяя их в одну сеть для системного противодействия БПЛА.

В свою очередь, НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс противодействия БПЛА «Защита», который может осуществлять обнаружение, сопровождение, идентификацию и подавление беспилотных летательных аппаратов.

Комплекс включает в себя установку пассивной радиолокации, устройство подавления «СЕРП-ВС5» и аппаратуру для радиоэлектронного мониторинга.

Предельная дальность обнаружения комплекса «Защита» может варьироваться от 2 до 11,3 км в зависимости от размера летательного аппарата.

Дальность обнаружения комплекса «Защита»

© НИИ «Вектор»

Стоит отметить, что в июле холдинг «Росэлектроника» сообщал о разработке ещё одной системы для борьбы с беспилотниками. Предполагается, что она будет состоять из радиолокационной станции и модуля подавления сигналов управления БПЛА. Разработка ведётся специалистами Рыбинского завода приборостроения.

По словам гендиректора предприятия Андрея Комогорцева, РЛС комплекса сможет обнаруживать самые сложные объекты, например миниатюрные гражданские коптеры.

«Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали, — дрон размером 16 × 20 см типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 м в движении и до 250 м в зависшем состоянии, в том числе в условиях городской застройки», — приводит слова Комогорцева РИА Новости.

«Заглушить системы управления»

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, борьба с дронами сегодня является одной из наиболее насущных проблем в зоне СВО.

«Безусловно, эта проблема актуальна, потому что беспилотники, во-первых, проводят разведку, наводят артиллерию. Во-вторых, есть БПЛА-камикадзе, ударные беспилотники, которые наносят удары по окопам и личному составу. С ними надо бороться различными путями. Например, их можно сбивать с помощью средств противовоздушной обороны, но можно и применять станции РЭБ, которые способны нейтрализовать беспилотники», — заявил специалист в беседе с RT.

© ООО ГК «СОЗ»

Виктор Литовкин добавил, что новая техника РЭБ сейчас очень востребована на фронте. В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что разработки в области радиоэлектронной борьбы в последнее время заметно интенсифицировались из-за постоянного совершенствования БПЛА.

«Создание систем РЭБ идёт достаточно быстро, и Россия в вопросах радиоэлектронной обороны сумела добиться очень серьёзных успехов, что признают и противники. Фактически раз в три-четыре месяца появляются новые станции РЭБ. С чем это связано? С тем, что противоположная сторона постоянно модернизирует дроны. Внешне это может быть тот же самый дрон, но электроника у него меняется достаточно серьёзно, поэтому мы должны создавать станции РЭБ, которые в состоянии заглушить системы управления этих БПЛА», — пояснил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день станции РЭБ остаются одним из наиболее эффективных средств борьбы с БПЛА противника.

«Установки РЭБ составляют основу противодействия БПЛА. Конечно, применяются и более простые методы, например поражение дронов из стрелкового оружия. Но самую высокую эффективность демонстрируют, конечно, системы радиоэлектронной борьбы. Поэтому мы и делаем ставку на РЭБ. Чем больше будет таких систем, тем меньше будет вероятность нанесения артиллерийских ударов по нашим позициям», — заключил Юрий Кнутов.