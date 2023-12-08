FrankenSAM на базе «Бука»: как Киев пытается укрепить свою систему ПВО при помощи устаревших натовских ракет

Пентагон предоставил Киеву информацию для запуска локального производства некоторых образцов гибридных средств ПВО FrankenSAM. Об этом сообщили в Белом доме. Комплекс, созданный на базе советского ЗРК «Бук», будет использовать натовские ракеты времён холодной войны. Как пояснили в администрации Байдена, программа FrankenSAM направлена на возвращение в строй устаревших систем противовоздушной обороны Украины «путём интеграции определённых западных боеприпасов». Впрочем, как считают эксперты, проект не имеет большого практического смысла для ВСУ. При этом США получают возможность отдать Киеву старые боеприпасы, сохранив в своих арсеналах гораздо более современные вооружения, подчёркивают аналитики.

Минобороны и промышленные компании США предоставили Украине технические данные для запуска местного производства некоторых образцов гибридных средств ПВО FrankenSAM. Об этом сообщили в Белом доме по итогам первого дня работы конференции, проходящей в Вашингтоне. Мероприятие посвящено развитию сотрудничества оборонно-промышленного комплекса США и Украины.

«Параллельное производство таких систем (FrankenSAM. — RT) на Украине и в Соединённых Штатах обеспечит более быстрое развёртывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание работы своих систем ПВО», — заявили в администрации президента Джо Байдена.

Отмечается, что программа FrankenSAM направлена на возвращение в строй устаревших систем украинской противовоздушной обороны «путём интеграции определённых западных боеприпасов».

«Эти первоначальные задачи (имеются в виду задачи, поставленные в ходе конференции. — RT) не только расширят сотрудничество по линии США — Украина и предоставят Украине средства, которые ей необходимы для достижения успехов на поле боя в краткосрочной перспективе, но и поддержат долгосрочное экономическое восстановление и оборону Украины», — отметили в Белом доме.

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В конце октября газета The New York Times сообщила, что США разработали для Киева системы FrankenSAM, сочетающие в себе западные управляемые ракеты и компоненты советских ЗРК.

Со ссылкой на официальных лиц Соединённых Штатов NYT описала три вариации FrankenSAM. Первая модификация предполагает объединение советских пусковых установок «Бук» и американских управляемых ракет RIM-7 Sea Sparrow, вторая — интеграцию радаров советского производства и американских зенитных ракет класса «воздух — воздух» Sidewinder, третья — применение ракет комплекса MIM-23 Hawk, созданного ещё в 1950-е годы.

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер, которую цитирует газета, указала, что реализация проекта FrankenSAM способствует «заполнению критических пробелов в противовоздушной обороне Украины, и это самый важный вызов, с которым Украина сталкивается сегодня».

В статье отмечается, что проект FrankenSAM стартовал в конце прошлого года как ответ на многочисленные просьбы киевских властей помочь найти ракеты примерно для 60 комплексов «Бук». В частности, Украина предложила переоборудовать пусковые установки советских ЗРК для применения западных ракет.

Депутат Верховной рады Александра Устинова сообщила The New York Times, что Киев был готов самостоятельно выполнить эту задачу, но американская сторона настояла на том, что сама создаст прототип на основе «Бука».

Ракета Sea Sparrow

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На разработку опытного образца инженерам США потребовалось семь месяцев. Испытания FrankenSAM прошли в октябре на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. В ходе них система ПВО на базе советского «Бука» успешно поразила БПЛА, который имитировал средство нападения противника.

По словам Устиновой, Соединённые Штаты способны переоборудовать только пять «Буков» в месяц. Согласно информации Пентагона, первые образцы FrankenSAM будут поставлены Киеву этой зимой вместе с партией зенитных ракет и других комплектующих для ЗРК Patriot.

RT обсудил с экспертами боевые характеристики FrankenSAM, а также возможности Украины производить гибридные средства ПВО.

— Насколько серьёзным оружием является FrankenSAM и чем продиктовано решение США наладить его производство на Украине?

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев:

— Само название FrankenSAM невольно отсылает нас к выводу о том, что для войск ПВО Украины создан некий «Франкенштейн». Система выполнена на базе советского ЗРК и при этом может запускать ракеты западного производства. Особой сложности отладка этого процесса не представляет — мы уже успели убедиться в этом на примере интеграции Patriot и других натовских ЗРК с радиолокаторами советского производства в ходе СВО.

Выбор «Бука» в качестве базы для FrankenSAM продиктован тем, что он является наиболее подходящей платформой для подобных экспериментов, имея необходимую грузоподъёмность и РЛС.

Говоря о боевой эффективности FrankenSAM, необходимо обратить внимание на то, что он приспособлен под запуск в основном ракет времён холодной войны.

По большому счёту речь идёт об утилизации устаревших боеприпасов. Например, таких как сверхзвуковые ракеты Sidewinder. Да, они по-прежнему подвешиваются под крыло истребителей F-16 и F-18, но разработали их фактически на заре холодной войны. Таких ракет достаточно много, и поэтому их не жалко отдавать Украине.

FrankenSAM на базе «Бука» сложно сравнить с каким-либо ЗРК. Американо-украинский «гибрид» можно лишь очень условно сопоставить с «Бук-М1» разработки 1970-х годов.

Соединённым Штатам выгодно передать производство FrankenSAM Украине как минимум по соображениям логистики. Если изготавливать FrankenSAM в США, то тогда придётся переправлять с Украины старые «Буки», а потом везти их обратно через океан.

ЗРК «Бук-М1»

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Военный эксперт Алексей Леонков:

— Запуская проект FrankenSAM, американцы стремятся реализовать возможность масштабной поставки ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow, которые могут использовать как самолёты, так и ЗРК. Эти ракеты давно стоят на вооружении, и американцы могут их выпускать в больших количествах.

Особых усилий для скрещивания советских и американских компонентов ПВО не требуется. Ранее американцы и их союзники получили богатый опыт на этом поприще, выстраивая интегрированную систему противовоздушной обороны Украины.

Для изготовления FrankenSAM необходимо настроить системы наведения и управления, которые будут передавать данные зенитным управляемым ракетам. Насколько я могу судить, из техники западного производства, помимо самих ракет, в состав «гибрида» войдут блоки целеуказания и информационные модули.

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Полковник в отставке, эксперт в сфере ПВО Михаил Ходарёнок:

— В арсенале США есть немало достойных образцов зенитно-ракетной техники, однако FrankenSAM явно к ним не относится. С моей точки зрения, так Вашингтон пытается уклониться от поставок Киеву по-настоящему современных средств ПВО. Такую технику американцы берегут. Это прекрасно понимают на Украине, поэтому они и готовы выпускать «гибриды» и любые другие образцы с позволения своих покровителей.

Непреодолимых технических препятствий на пути совмещения советских и западных компонентов систем ПВО нет. Вопрос тут скорее в целесообразности подобных усилий. Киев пошёл по не самому лучшему пути — глубокого практического смысла в создании и производстве FrankenSAM нет.

Всегда гораздо проще обеспечивать вооружённые силы нормальными промышленными образцами того или иного разработчика, а не совмещать одно с другим. Безусловно, FrankenSAM обладает возможностями поиска и уничтожения целей, но они априори будут хуже, чем у оригинала.

При этом на Украине никогда не размещались КБ по тематике ПВО. За годы независимости ни одного полноценного ЗРК в стране создано не было. Радикальных перемен за время СВО тоже не произошло. В итоге киевский режим отчаянно пытается насытить свою противовоздушную оборону любой, даже самой причудливой техникой.

Морские пехотинцы США загружают ракету AIM-9 Sidewinder в истребитель F/A-18 Hornet

AFP

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— Способна ли Украина выпустить большое количество FrankenSAM и какие есть средства противодействия таким гибридным ЗРК?

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев:

— Пока мы говорим о нескольких десятках единиц, которые в общей сложности гипотетически способна выпустить Украина. Производство «гибридов», скорее всего, будет налажено на заводах, которые и до СВО, и сейчас ремонтируют средства ПВО ВСУ.

Особых трудностей, как я думаю, здесь не возникнет, однако сам факт грядущего запуска производства FrankenSAM лишний раз свидетельствует об остром дефиците у Киева средств ПВО и готовности принимать любую помощь в этой сфере.

Военный эксперт Алексей Леонков:

— Главной задачей FrankenSAM, как я полагаю, будет охота за российской авиацией. Но с учётом того что использоваться будут не самые современные ракеты, эффективную защиту от них смогут обеспечить даже обычные тепловые ловушки, средства РЭБ типа «Хибины», а также бортового комплекса обороны «Витебск», который устанавливается на самолёты оперативно-тактической авиации РФ и вертолёты.

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Думаю, при помощи FrankenSAM противник может поразить российскую авиатехнику только из засады и в надежде на то, что комплексы обороны по каким-то причинам не сработают.

Полковник в отставке, эксперт в сфере ПВО Михаил Ходарёнок:

— Я сомневаюсь, что Украина сможет наладить масштабное производство FrankenSAM. Во-первых, там осталось не так много советских систем ПВО, из которых можно делать «гибриды». Заявленные 60 «Буков» — это по меркам СВО не так уж и много. Во-вторых, украинские заводские мощности всегда могут подвергнуться обстрелу ВКС или российского флота.

На поле боя для противодействия FrankenSAM ничего нового изобретать не нужно. Для этого у ВС РФ есть необходимые средства и тактика. Напомню, что в зоне СВО стартовые позиции зенитно-ракетных войск ВСУ, на которых дислоцируются зенитно-ракетные батареи или дивизионы, как правило, уничтожаются ракетно-авиационными ударами и другим высокоточным оружием.