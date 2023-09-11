«Необходимо уже сейчас»: почему в Киеве хотят получить как можно больше оружия

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ требуется как можно больше оружия. По его мнению, необходимо внедрить новую «философию отношения к военным» и обеспечить их всем необходимым, в том числе вооружениями, военной техникой и снаряжением. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал на замедление темпов поставок оружия с Запада. Однако, как пишут американские СМИ, Соединённым Штатам, которые лидируют по объёму предоставления Украине военной помощи, с каждым разом будет всё сложнее добиваться от конгресса выделения средств из бюджета на поддержку Киева. По мнению экспертов, несмотря на рост украинских запросов, Запад не спешит удовлетворять их по целому ряду причин.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров выступил с заявлением, что Киеву нужно как можно больше оружия.

«Наши воины — наивысший приоритет для нас. Мы должны внедрить новую философию отношения к военным и обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, формой, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием и лекарствами. Следующий приоритет — вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, насколько возможно много», — написал он на своей странице в Facebook*.

Ранее, во время назначения на должность министра обороны, выступая с трибуны Верховной рады, Умеров признал, что в госбюджете Украины не хватает 250 млрд гривен на выплаты военнослужащим ВСУ до конца года.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский посетовал на замедление поставок оружия с Запада. Для ускорения темпов контрнаступления ВСУ необходимо ещё больше военной техники западного образца, в том числе истребителей, говорилось в заявлении Зеленского, размещённом на сайте главы Украины.

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Однако администрации США, которые лидируют среди других стран Запада по объёмам предоставления Украине военной помощи, с каждым разом будет всё сложнее добиваться от американских законодателей выделения средств из бюджета на поддержку Киева, пишет The Washington Post (WP).

«Углубляющийся раскол среди республиканцев ставит под угрозу дальнейшую помощь Украине... Таким образом, по словам законодателей и аналитиков, с каждым последующим запросом о финансировании добиться одобрения конгресса, вероятно, будет всё проблематичнее», — полагают журналисты WP.

Газета также отмечает «растущую напряжённость» в рядах Республиканской партии и «среди небольшого числа демократов» в связи с началом рассмотрения в конгрессе вопроса, «насколько большой чек президент Байден может выписать в целях сохранения потока американской помощи (Украине. — RT) и как долго законодатели будут держать этот кран открытым».

При этом, по словам журналистов WP, правое крыло Республиканской партии ведёт «агрессивную кампанию по мобилизации общественной поддержки» в том, что касается сокращения помощи Украине. К примеру, член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Брайан Маст (штат Флорида) заявил, что не будет голосовать за выделение дополнительной помощи Украине. Он раскритиковал администрацию за то, что она не представила конгрессу никакой последовательной стратегии, цели или временных рамок, после чего заявил, что ему нужно увидеть такую программу, финансирование которой он мог бы поддержать.

«Я могу поддержать «что-то», но я не могу поддерживать «ничего», — приводит WP слова Маста.

В свою очередь, член палаты представителей генерал ВВС США в отставке республиканец Дон Бэкон заявил, что в его партии и стране «произошёл сдвиг», поскольку 70 законодателей от республиканцев хотят добиться сокращения помощи Украине.

Заседание конгресса США

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© Anna Moneymaker

А республиканец Джим Бэрд (штат Индиана) сослался на мнение своих избирателей, которые, по его словам, вскоре могут утратить терпимость к финансированию конфликта на Украине, который представляется американцам далёким.

«Нам необходимо с умом подойти к вопросу, какую помощь мы можем им (украинским властям. — RT) оказать... Собственно, никто из нас не хочет очередной 20-летней войны», — заявил Бэрд, имея в виду участие американского контингента в военной операции в Афганистане.

По мнению журналистов WP, «если бы некоторые республиканцы добились своего, то ценник на дальнейшую поддержку (Украины. — RT) был бы равен нулю».

Фактор общественного мнения

Напомним, 4 августа телеканал CNN опубликовал опрос, по данным которого 55% американских респондентов не хотят, чтобы конгресс санкционировал дополнительное финансирование Украины. При этом 45% опрошенных полагают, что законодатели должны одобрить новые пакеты помощи.

«Республиканцы в целом считают, что конгресс не должен одобрять новые финансовые транши (71%) и что США достаточно сделали для помощи Украине (59%). Среди демократов большинство утверждают обратное: 62% выступают за дополнительное финансирование, 61% — за то, что США должны сделать (для Украины. — RT) больше», — уточняет CNN.

В свою очередь, 17 августа телеканал Fox News обнародовал опрос, согласно которому всё больше американцев (36% по сравнению с 26% в декабре 2022 года) считают, что нужно сократить объёмы помощи киевскому режиму. При этом в Республиканской партии сторонников уменьшения поддержки Украины стало больше — теперь такого мнения придерживаются 56% респондентов (в конце 2022 года — 40%). Тем не менее пока ещё 40% считают в целом верным текущий уровень поддержки Киева со стороны Вашингтона. За увеличение объёма помощи Украине ратуют 21% опрошенных.

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Fox News приводит мнение представителя Демократической партии США Криса Андерсона, который полагает, что «тяготы конфликта берут своё». По его словам, «американцы, испытывающие финансовые трудности, особенно скептически относятся к помощи США Украине» — они вообще не уверены, что «это того стоит».

Одной из причин, почему отношение американцев к украинскому вопросу меняется, WP называет «долгожданное летнее наступление» Украины, которое не оправдало ожиданий на Западе. Ранее СМИ сообщали, что не только США, но и другие западные партнёры Киева разочарованы отсутствием результата украинского контрнаступления. В частности, как пишут журналисты немецкой газеты Berliner Zeitung, ВС Украины во время контрнаступления несут колоссальные потери, но так и не добились успехов. По мнению издания, состояние украинской армии настолько тяжёлое, что предстоящие поставки западного оружия не смогут компенсировать огромные кадровые потери в ВСУ.

Напомним, 5 сентября во время селекторного совещания глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении. По его словам, киевский режим отчаянно пытается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь.

«Клянчить как можно больше»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в условиях, когда летнее контрнаступление ВСУ фактически провалилось, «киевский режим увеличивает запросы».

«Положение нового украинского министра обороны выглядит достаточно непростым: ему нужно каким-то образом переломить ход событий на фронтах СВО, а как этого добиться, не очень понятно. Ставка снова делается на получение западного якобы чудо-оружия. Но, как показывает опыт, это не даёт желаемых результатов на поле боя. Однако линия Киева остаётся прежней: какой бы ни был министр обороны у Украины, его задача заключается в том, чтобы клянчить как можно больше военной помощи у Запада», — сказал Батюк в комментарии RT.

По мнению эксперта, в ответ на такого рода запросы Вашингтон публично, конечно, выскажет готовность продолжать поддерживать Киев, однако по факту поставки вооружений «будут медленно, но верно снижаться».

«Даже не все демократы уже готовы поддерживать Украину, поскольку выступать на стороне неудачника, потерпевшего серию провалов в ходе контрнаступления, в США просто не принято. Украина со временем будет превращаться во всё более серьёзную проблему для администрации Байдена, особенно во время предвыборной президентской кампании, поскольку всё больше американцев выступает за сокращение помощи Киеву, а республиканцы захотят отыграться на этой теме», — отметил Батюк.

Лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

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© Paul Ellis — Pool

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что не только президентские выборы в США могут внести свои коррективы в темпы поставок оружия Киеву.

«Дело в том, что запасы вооружений, которые реально можно направить на Украину, совсем не безграничны как в США, так и на Западе в целом. И сами западные страны уже сталкиваются с очень серьёзной проблемой оснащения собственных вооружённых сил на фоне передачи Киеву своей военной техники», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Аналитики также сходятся во мнении, что, когда в Вашингтоне окончательно сочтут украинский проект нерентабельным, под предлогом обострения обстановки США могут переключиться на тайваньское направление.

«Чтобы объяснить снижение помощи Киеву, США могут намеренно обострить ситуацию вокруг Тайваня до такого уровня, когда украинская тема будет отодвинута с американского политического ландшафта. Зеленскому и Умерову уже сейчас стоит подумать, куда бежать, когда это произойдёт», — заключил Оленченко.

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